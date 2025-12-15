Mirando hacia el futuro: Los combustibles fósiles en el Valle del Río Grande

Nota del editor: esta serie fue apoyada por la Beca de Periodismo de Investigación de la Sociedad Ida B. Wells y el Centro Pulitzer. (Read in English here.)

Para la industria del petróleo y el gas de la Costa del Golfo, la miniregión alrededor de la Laguna Madre, de 80 kilómetros de largo, es la última frontera.

La Laguna Madre, una inusual laguna hipersalina que separa las Islas del Padre de las profundidades del sur de Texas, está rodeada en su extremo sur por las pequeñas comunidades costeras de Port Isabel, Laguna Heights, Laguna Vista, Long Island Village y South Padre Island. Esta zona ha evitado durante mucho tiempo las refinerías de petróleo y las plantas de procesamiento de gas que dominan ciudades más al norte del golfo, como Corpus Christi, Houston, Freeport, Galveston y Port Arthur. La escasa presencia de la industria del petróleo y el gas se ha centrado en el transporte de productos a través del Canal de Navegación de Brownsville, que conecta la ciudad homónima con la laguna, actividad que prácticamente desapareció a finales del siglo pasado.

Pero todo eso está cambiando. Este verano, dos tanques de almacenamiento para el nuevo y enorme proyecto de gas natural licuado, Rio Grande LNG, han emergido a imponentes alturas sobre la carretera estatal que une a Brownsville, a unos 32 kilómetros al oeste, con la ciudad de Port Isabel, de 5.000 habitantes. El proyecto, que será el primero de su tipo en el Valle del Río Grande, enfriará el gas que llega a través de los ductos —instalados durante la última década en medio de la “revolución del esquisto” del país— hasta convertirlo en líquido, con una fracción de su tamaño anterior. Este gas licuado se exportará posteriormente en enormes buques cisterna que pasarán por los muelles de South Padre Island y hacia todo el mundo. El proyecto, actualmente en construcción, ya ha vertido hormigón sobre casi mil acres de humedales y lomas–dunas de arcilla formadas durante miles de años–ecológicamente frágiles.

Este desarrollo transformador ha sido promocionado agresivamente por NextDecade, la empresa que cotiza en bolsa con su sede en Houston detrás de Rio Grande LNG, como un creador de empleos que será sensible al medio ambiente y no afectará al turismo. Pero los lugareños dicen que amenaza las industrias de ecoturismo y pesca existentes, y los reguladores federales están de acuerdo, señalando el número de buques tanque de GNL que entran y salen del canal de navegación. Hace casi 100 años, los comisionados del condado de Cameron iniciaron la creación del Canal de Navegación de Brownsville, con el objetivo de que el Valle se aventurara en una nueva fase de participación económica global mediante la exportación de los abundantes cítricos y el algodón de la zona. Con el paso de las décadas, empresas como Marathon construyeron plataformas petrolíferas marinas en el puerto de Brownsville y emplearon a cientos de personas. Antes de cerrar a finales de la década de 1980 tras la crisis petrolera del país, Union Carbide, un fabricante de productos químicos, corrió la misma suerte cuando los precios del butano se duplicaron, dejando a los trabajadores sin trabajo tras el cierre de la planta.

El comercio, la logística, la construcción de plataformas y el desguace de barcos no han abandonado el puerto, y las distintas empresas que operan allí emplean a unas 3,400 personas. Pero los funcionarios actuales de Brownsville, con una población de 190.000 habitantes, quieren algo más grande: recuperar la industria del petróleo y el gas como parte de un intento regional de rehacer la economía de la zona en un centro de inversión corporativa internacional. Para ayudar a hacer realidad esta visión, Rio Grande LNG está asumiendo el costo de dragar el canal lo suficientemente profundo como para que algunos de los buques petroleros más grandes jamás construidos puedan atravesarlo.

Aunque esta será la primera instalación de este tipo en el sur de Texas, las plantas de exportación de gas se han extendido en los últimos años, haciendo que la Costa del Golfo experimente un crecimiento considerable. Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador de gas del mundo gracias a las nuevas instalaciones construidas en las zonas costeras de Texas y Luisiana. Las empresas de GNL están expandiendo estas instalaciones a pesar de las proyecciones de un exceso de oferta de gas. Algunos citan una ambigua “creciente demanda asiática” como razón. Estas expansiones también se ven favorecidas por el intento de la administración de Trump de aprovecharse geopolíticamente del gas para alcanzar acuerdos comerciales.

Si NextDecade logra desarrollar con éxito Rio Grande LNG al tamaño que está planeando, será una de las dos instalaciones más grandes del país por volumen de exportación.

Si bien el proyecto cuenta con un fuerte apoyo de las autoridades de la zona de Brownsville, se ha enfrentado a la oposición constante de los líderes de comunidades mucho más cercanas, como Port Isabel y South Padre Island, que sufrirán las consecuencias de la contaminación o los desastres industriales y se sustentarán de industrias incompatibles. “No beneficia al turismo, ni al medio ambiente, ni a nuestra comunidad,” declaró el concejal de South Padre Island, Joe Ricco, al Texas Observer. “No beneficia a los residentes, a menos que seas el capitán del barco piloto,” añadió, refiriéndose a los remolcadores que guiarán a los petroleros que llegan.

Las empresas de GNL desde Texas hasta Luisiana se han presentado como salvadoras de tierras económicamente estériles, y políticos como los de Brownsville se han sumado activamente a la campaña de relaciones públicas, a menudo junto con una considerable comunicación directa con, ydonaciones de campaña por parte de, las empresas. Para medir la distancia entre esta retórica y la realidad, y, en esencia, para vislumbrar el incierto futuro de la zona de Laguna Madre, el Observer ha informado sobre el impacto de las instalaciones de GNL en la ciudad industrializada de Freeport y en la parroquia de Cameron, Louisiana.

Lo que está claro sobre el terreno en estas comunidades del Golfo es que existe una segunda brecha entre las promesas optimistas de las empresas y sus impactos mixtos en la realidad. Y muchos lugareños creen que los proyectos han tenido más efectos negativos que positivos. A medida que la industria del petróleo y el gas impulsa el clima aún más hacia un cambio irreversible, las plantas exportadoras de GNL están haciendo lo mismo con las comunidades donde operan.

A aproximadamente una hora al sureste de Houston, Freeport es una de las varias ciudades que conforman el área de Brazosport, la extremidad costera del condado de Brazoria. Sus 11.000 habitantes están rodeados por una interminable extensión de instalaciones petroquímicas —operadas por Dow, BASF y decenas de otras corporaciones— donde se mezclan chimeneas, maquinaria y edificios administrativos. Entre ellas se encuentran dos plantas operadas por Freeport LNG, que lleva unos 20 años en la zona, primero como importadora de gas y luego como exportadora.

A medida que la empresa avanzaba hacia las exportaciones hace aproximadamente una década, cuando el auge del fracking en el oeste de Texas alcanzó su punto máximo, Freeport LNG intensificó las relaciones comunitarias en todo el condado, prometiendo abundantes nuevos empleos y miles de millones para invertir en construcción. Si bien no es tan antigua ni tan grande como otros gigantes corporativos de esta ciudad industrial, Freeport LNG aún tiene una gran presencia. Varios edificios, incluido el teatro local y la unidad de cuidados intensivos del hospital, llevan el nombre de la empresa. Desde que exportó su primer envío en 2019, la empresa ha patrocinado regularmente eventos locales, incluido el Torneo de pesca Take-A-Child de Port Freeport.

Pero los organizadores locales afirman que la filantropía no justifica las lucrativas exenciones fiscales que recibe ni la contaminación que genera. “No les interesa ser buenos vecinos, salvo para hacer cosas que les permitan dar a conocer una torre de agua, una escuela o algo similar y que los haga quedar bien,” Gary Witt, profesor de marketing jubilado y presidente de la organización Better Brazoria, me lo dijo en mayo en Sweet T’s, un restaurante del centro.

En las calles, aún se veían vidrios rotos, cercas caídas y tejas del huracán Beryl del año pasado. Esta parte de la ciudad estaba prácticamente sin vida, a pesar de estar junto a Port Freeport y a un par de millas de Freeport LNG.

Desde 2015, el distrito escolar local, el condado de Brazoria, la ciudad de Freeport y una ciudad vecina han otorgado a Freeport LNG un total de mil millones de dólares en acuerdos de reducción de impuestos. Se proyecta que tan solo la ciudad de Freeport renunciará a más de 321 millones de dólares en impuestos prediales para Freeport LNG, según un análisis económico encargado por Better Brazoria, cuando el acuerdo finalice en 2029.

La ciudad ha optado por pagos en lugar de impuestos, recibiendo alrededor de 2 millones de dólares al año de la empresa.

Freeport LNG afirma que las ayudas fiscales justifican con creces las contribuciones del proyecto a la base imponible local. La portavoz de la compañía, Heather Browne, declaró al Observer que la corporación pagará “2,600 millones de dólares en impuestos a las jurisdicciones fiscales locales del condado de Brazoria durante los primeros 20 años de vida operativa de la compañía,” además de generar actividad económica gravable adicional. En la documentación de la compañía, Freeport LNG ha declarado que emplea a 230 personas en el condado de Brazoria y creó 9,000 puestos de trabajo en la construcción durante su construcción, que duró unos cinco años. Aunque la empresa recibe más reducciones de impuestos que cualquier otra entidad en el condado, pero no se encuentra entre los 10 empleadores más grandes de Freeport, según el último presupuesto de la ciudad. espectáculos.

Desde que comenzaron las exportaciones, los datos del censo muestran que el ingreso medio aumentó y las tasas de pobreza disminuyeron en Freeport a niveles que superan las tendencias estatales y nacionales. Donald Payne, profesor de economía en Brazosport College, afirmó que la planta de gas es parte de la explicación: “Desde 2019, Freeport LNG, el puerto de Freeport y la industria petroquímica experimentaron crecimiento. Juntos, crearon cientos de empleos bien remunerados directamente y muchos más indirectamente,” declaró Payne al Observer en un correo electrónico, aunque señaló que “según mi experiencia personal, muchos trabajadores de Freeport LNG parecen vivir fuera de la ciudad.”

A poca distancia en coche del centro de Freeport se encuentran Quintana, de 30 habitantes, y sus playas, donde se alza imponentemente la planta de licuefacción de Freeport LNG. La planta ocupa gran parte de la localidad isleña, o lo que queda de ella. Algunos de los pocos residentes actuales trabajan para la empresa o para el parque de playa del condado, en el extremo norte de la isla. La mayor parte de los ingresos anuales de la ciudad provienen de aproximadamente un millón de dólares anuales que Freeport LNG paga directamente como parte de un acuerdo de exención de impuestos a la propiedad. Un miembro del consejo es empleado de la empresa.

Quintana es una importante parada para las aves migratorias, con al menos 325 especies documentadas allí. La torre de observación de la isla fue construida por Freeport LNG, y parte del terreno que constituye santuarios de aves y naturaleza fue donado por la empresa. El zumbido de los petroleros cercanos compite constantemente con el canto de las aves.

Las playas suelen estar muy concurridas en verano, como ocurrió cuando explotó la planta de GNL en 2022. La explosión, que dañó la instalación de GNL y provocó que un niño pequeño que se encontraba en la playa resultara herido: el impacto de su cara contra una roca se debió a un gas atrapado que reventó una tubería y se incendió con un cable dañado. Una investigación federal determinó que una causa que contribuyó al accidente fue una tripulación sobrecargada de trabajo y con personal insuficiente. Tres años antes, la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA) había multado a Freeport LNG después de que los operadores impulsarán gas a una presión de 917 libras por pulgada cuadrada (417 kg/cm²) a través de una tubería con capacidad para solo 90 libras (40 kg), rompiéndola y liberando 315 millones de pies de gas.

Dos autobuses llenos de niños que estaban de excursión se encontraban en la playa durante la explosión, según informaron al Observer dos lugareños presentes. La gente no sabía qué hacer. Las autoridades locales emitieron un aviso de evacuación voluntaria. Quienes abandonaron la isla tuvieron que pasar por el lugar de la explosión mientras la empresa contenía el incendio. Cuando los reguladores federales organizaron una sesión informativa pública para que los residentes se enteraran de la explosión, Freeport LNG no asistió.

Melanie Oldham, directora ejecutiva de Better Brazoria, dijo que la compañía necesita actualizar su plan de respuesta a emergencias públicas. “¿Cómo sabe la gente cómo o dónde evacuar? ¿Intentan cruzar este único puente?,” preguntó mientras regresábamos a Freeport desde Quintana. Browne, portavoz de Freeport LNG, declaró al Observer que la seguridad de sus empleados y la comunidad es la máxima prioridad para la empresa. En cuanto a la explosión, Browne se refirió al informe de Sostenibilidad e Inversión Comunitaria de 2022 de la empresa, lo que apunta a la empresa reparar y modificar las válvulas que provocaron el incidente, contratar más empleados y capacitar al personal. Se negó a comentar sobre la declaración de Oldham sobre el plan de respuesta.

Desde la explosión de 2022, Freeport LNG ha seguido registrando “eventos de emisiones,” que son liberaciones imprevistas de sustancias químicas. La planta y su instalación de pretratamiento han registrado 98 desde la explosión y 134 antes, lo que representa cientos de miles de libras de contaminación atmosférica, incluyendo benceno y monóxido de carbono. En total, Freeport LNG ha pagado alrededor de 2,6 millones de dólares en multas a diversas agencias federales y estatales. Freeport LNG planea añadir un cuarto “tren”–las máquinas que enfrían el gas hasta convertirlo en líquido.

Los gobiernos locales de la zona han respaldado a la empresa no sólo con exenciones fiscales. Cuando Freeport LNG necesitó permiso del Departamento de Energía (DOE) para exportar gas a países sin tratados de libre comercio con Estados Unidos, la empresa redactó clandestinamente cartas de apoyo para que funcionarios electos y organizaciones locales las presentarán al departamento federal. Registros públicos obtenidos por The Observer muestran que el equipo de relaciones públicas de Freeport LNG entregó una carta prescrita al juez del condado de Brazoria, Matt Sebesta, en 2021. Sebesta presentó la carta con modificaciones mínimas. Varias otras organizaciones y funcionarios electos locales también enviaron la misma carta. Dos años después, el DOE aprobó la solicitud de Freeport LNG.

En el centro de Freeport, durante mi visita de mayo, caminé con Manning Rollerson, quien ha vivido en la ciudad la mayor parte de su vida y creció en el East End. Señaló establecimientos de su juventud que ya no existen, donde solían atracarse barcos camaroneros, y los nombres de los edificios históricos, vacíos pero aún en pie.

Comenzamos en el antiguo edificio del ayuntamiento de Freeport, que estaba desocupado. El pasado marzo, había cristales rotos alrededor del edificio, y sus carriles para autos, que quedaron de cuando el edificio era un banco, se estaban pudriendo. Al seguir caminando, vimos que, aparte de algunas oficinas, el Museo de la Ciudad de Freeport y algunos apartamentos, el centro era poco más que un punto de paso para quienes salían del puerto cercano, donde operan varios gigantes industriales, como Phillips 66, Chiquita y Freeport LNG.

“Con todo el dinero que se gasta en [exenciones fiscales], ¿por qué el centro se ve así? Este es el corazón de la ciudad,” dijo Rollerson, quien fundó el Proyecto Freeport Haven, un grupo de base que aboga contra la contaminación en el condado de Brazoria y ha viajado por todo el mundo abogando contra el desarrollo del GNL y los combustibles fósiles en general.

Rollerson dijo que los líderes internacionales a menudo son más receptivos a su mensaje que los funcionarios locales. “Lo voy a decir claro y simple: no les importa un comino lo que decimos cuando se trata de la industria.”

Nos acercamos al East End. Separado del centro por Navigation Boulevard, este era un barrio segregado por la ciudad en la década de 1930, donde vivían personas negras y morenas durante décadas. Con la mayoría de esas casas compradas y demolidas por Port Freeport, el terreno se está convirtiendo en lotes de almacenamiento a medida que el puerto se expande hacia el noroeste, hacia el centro. Rollerson señalo donde estaba la casa de su abuela, el parque al que solía ir de niño y las casas de familiares y amigos. Ahora, tierra árida, pronto todo será parte del puerto. Rollerson es demandante en una demanda federal. Se alega que la ciudad de Freeport y Port Freeport violaron los derechos civiles de los propietarios de propiedades del East End al comprar–algunas mediante expropiación forzosa–y demoler viviendas en el vecindario tras desinvertir deliberadamente en la zona. En 2022, la División de

Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional accedió a revisar la demanda, pero Lone Star Legal Aid, los abogados principales en la demanda, informaron al Observer que el progreso se ha estancado desde entonces tras el despido del Departamento de Eficiencia Gubernamental del personal del DHS que estaba trabajando en ello.

“Ni siquiera veo futuro para nadie, basándonos en nuestro gobierno,” dijo Rollerson. “Si no morimos por intoxicación tóxica, moriremos por estar en la ruina y enfermos. ¿Cuándo veremos el ‘sueño americano’?”

El condado de Brazoria tiene tasas de cáncer de pulmón y bronquios, que pueden ser causados por partículas y benceno, por encima del promedio nacional. Un poco más de 50,000 de los residentes aquí no tienen seguro médico.

En cuanto al centro, el director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de Freeport, Robert Johnson, afirmó que la mayoría de los propietarios de edificios conservan sus propiedades con la esperanza de venderlas o alquilarlas por más dinero en el futuro. Quiere evitar que el centro quede totalmente absorbido: “No quisiera ver el centro absorbido por el puerto, porque simplemente lo demolerían,” Johnson dijo.

A pesar de su preocupación, Johnson afirmó que la industria de la ciudad es una fortaleza. Las diversas empresas que hay aquí atraen a una población de viajeros diarios que eclipsa la cantidad de residentes locales, lo que, según él, genera un efecto colateral que beneficia a la economía local.

Port Freeport no respondió a las preguntas del Observer para este artículo. Tampoco lo hicieron el condado de Brazoria ni ningún concejal de la ciudad de Freeport.

Al conducir de Texas a Luisiana, después de los enormes trenes de Sabine Pass LNG, la carretera corre paralela a la costa, pero no se ve agua durante media hora. En cambio, se ven árboles, pastos para vacas y plantas de procesamiento de gas —algunas en funcionamiento, otras abandonadas— antes de llegar finalmente a la pradera costera y sus aguas marrones del golfo; el pueblo de Holly Beach con sus casas elevadas sobre pilotes de hasta 4,5 metros de altura; y los árboles supervivientes, desprovistos de follaje y retorcidos por los huracanes. Los pocos lugareños pueden observar desde sus porches cómo los buques cisterna de GNL pasan al canal de navegación de Calcasieu, que se extiende desde la costa hasta Lake Charles. En 1959, el primer GNL exportado desde Estados Unidos partió por este canal, enviado al Reino Unido como prueba para una industria que se concentraría aquí décadas después.

En el occidente extremo de Holly Beach se encuentran John Allaire y su propiedad de 150 acres. Con una vista despejada desde el porche de su casa móvil, Allaire, un geólogo de 69 años que trabajó durante cuatro décadas como coordinador ambiental en la industria del petróleo y el gas, ha estado documentando casi todo lo relacionado con Calcasieu Pass LNG, una instalación de 432 acres y cuatro años de antigüedad, propiedad de Venture Global, con sede en Virginia, ubicada al otro lado del canal. Cuando lo conocí en mayo, extendió mapas, fotos e informes sobre un banco para mostrarme la parroquia de Cameron, de 4700 habitantes, ahora rodeada de instalaciones de GNL por todos lados, excepto la costa. Empezando por Sabine Pass LNG, que recibió la primera licencia del país después de que la administración de Obama autorizara las exportaciones de GNL, tardó poco menos de una década en construir tres plantas más, y cuatro más están en camino.

Me mostró una foto que tomó de un barco llamado “Energía Limpia” en el canal con una corriente de fuego saliendo de la antorcha de la planta. “Así se ve la energía limpia aquí en la costa de Luisiana,” dijo.

Durante su primer año de operaciones, en 2022, Allaire evaluó que Calcasieu Pass LNG había violado su permiso de aire más de 2000 veces por sobre-emisiones tras accidentes y fallos de los equipos. Junto con la Brigada del Cubo de Luisiana, una organización estatal de justicia ambiental, Allaire descubrió que más de la mitad de las veces, en 2023, Venture Global no reportó las infracciones a tiempo o no las reportó en absoluto. El regulador ambiental estatal emitió una orden de cumplimiento a la empresa ese mismo año, pero no se ha logrado nada. En 2024, Allaire documentó que la planta quemó gas durante 95 horas seguidas cuando solo está permitido hacerlo durante 60 horas anualmente.

A pesar de todo esto, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), que supervisa la construcción de plantas de GNL, autorizó el pasado junio una segunda instalación de Venture Global más adentro de la aldea no incorporada de Cameron.. Cuatro meses después, la corporación solicitó con éxito al estado la autorización para aumentar sus emisiones en la primera instalación hasta en 700,000 toneladas de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.

La parroquia Cameron (que lleva el nombre de un condado diferente de Cameron, Texas, donde se está construyendo Rio Grande LNG) tiene la distinción de tener el área de contracción más rápida de población en Luisiana. Pero incluso con menos residentes locales que ocupen empleos en las plantas, Venture Global ahora está planeando una tercera instalación.

En el lado de Allaire del canal de navegación, estaba previsto que Commonwealth LNG, desarrollado por la empresa Catarus de Houston, comenzaría su construcción más tarde este año. En octubre, el tribunal estatal de Luisiana canceló el permiso de construcción del proyecto, el tribunal declaró que los reguladores estatales no consideraron el impacto que Commonwealth LNG, junto con otras instalaciones establecidas en la parroquia de Cameron, tendría en la erosión costera y el aumento del nivel del mar en Luisiana. Pero el estado volvió a aprobar el permiso a mediados de noviembre. Commonwealth LNG no respondió a la solicitud de comentarios del Observer.

En sus instalaciones originales de Calcasieu Pass, Venture Global emplea a unas 300 personas, afirmando que la mayoría de esos empleados provienen de Cameron o de parroquias cercanas. A cambio, la parroquia de Cameron y el estado otorgaron a la empresa miles de millones de dólares en reducciones de impuestos.

El presidente del puerto de Cameron Parish, Howard Romero, dijo en 2023 que una vez que la empresa comience pagando impuestos sobre la propiedad, la parroquia se convertiría en la “Riviera del mundo.” Pero el Estado renovó las reducciones de impuestos de la primera planta de Venture más tarde ese mismo año, lo que significa que la empresa no pagará impuestos a la propiedad, alrededor de $923 millones en total, por tres años más. El estado también otorgó a Venture Global una reducción de impuestos por su segunda planta, lo que le permitió a la empresa librarse de otros 1.670 millones de dólares en impuestos prediales, en una parroquia donde el ingreso promedio es de 34.000 dólares.

En la carretera principal hacia Cameron, pasé por un mural que representaba un pueblo desaparecido hace mucho tiempo, uno que solía capturar la mayor cantidad de mariscos del país. Realizada en 1975, la obra de arte indica que la población del pueblo era de 2510 personas en ese entonces. Los datos del censo indican que ahora viven aquí unas 300 personas, pero los lugareños afirman que probablemente sean muchas menos. Hay una gasolinera en el pueblo, con un camión de comida al lado que sirve po’boys, y solía ser un local físico antes de que el huracán Laura en 2020 lo arrancara de sus cimientos. Los restos del restaurante ahora se encuentran a una cuadra de distancia, frente a una iglesia, también destruida. Ni siquiera la iglesia católica reconstruirá aquí, ya que las aseguradoras ya no financian este lugar propenso a huracanes. No hay hospitales ni supermercados.

La construcción más reciente de la ciudad es el restaurante, mercado, parque de casas rodantes y puerto deportivo de Lighthouse Bend, inaugurado por Venture Global en 2024. Este lujoso establecimiento contrasta con las instalaciones de GNL a poca distancia, las viviendas dañadas por la tormenta, los criaderos de camarones y el polvo incesante que sigue a cada camión. La parroquia y Venture Global construyeron el puerto deportivo después de que esta última cortara el acceso público a un embarcadero propiedad de la parroquia que contaba con un muelle pesquero y espacios para caravanas a lo largo del canal de navegación (similar al Parque Isla Blanca en South Padre Island). Mark Daigle, jurado de la Policía de la Parroquia deCameron, dijo el año pasado, los medios locales afirmaron que el proyecto estaba convirtiendo a Cameron en un lugar al que los residentes desplazados puedan regresar después de los huracanes: “Realmente creo que con lo que obtendremos del GNL y todo lo demás, podremos ponernos en una posición en la que posiblemente podamos ayudar a la gente a volver a casa.”

La industria camaronera local, una parte importante de la cultura de la zona, prácticamente ha desaparecido desde la llegada del GNL. Los camaroneros locales dicen que no pueden capturar nada cuando los barcos pasan y alejan a los camarones. También afirman que el dragado constante para profundizar el canal de navegación agrava el problema; las investigaciones sugieren que este dragado levanta sedimentos que dañan la vida marina de diversas maneras. La FERC reconoció los mismos fenómenos en su declaración final de impacto ambiental sobre el segundo proyecto de Venture Global, pero dijo que los efectos podrían mitigarse.

Algunos lugareños dicen que los camiones cisterna podrían ayudar si llegarán más tarde, pero las empresas no lo harán. Hoy en día, los camaroneros de la parroquia Cameron arrastran redes a 16 kilómetros de distancia en la bahía Vermillion, donde no hay tráfico de buques cisterna. La diferencia entre antes y después de la llegada de las plantas de gas es de cientos de miles de dólares y libras de camarones.

Los camaroneros que se quedaron ahora se están aventurando en otros negocios. Capitán Anthony “Tad” Theriot, quien dejó la escuela en décimo grado y ha estado pescando camarones desde entonces, pasó el primer día de la temporada de camarones en una granja de ostras donde ha estado trabajando para obtener ingresos adicionales.

Lo conocí esa noche en su barco, atracado en el último restaurante de camarones del pueblo. Me contó cómo era la vida en Cameron cuando había supermercados, un cine y hasta una pista de patinaje. Los huracanes lo destruyeron todo, y las compañías de GNL, a pesar de sus promesas de prosperidad, no lo han recuperado. Theriot una vez financió la universidad de sus dos hijos con el dinero de la pesca del camarón, pero el año pasado amarró su barco para la temporada y tuvo que buscar ayuda financiera de una organización local sin fines de lucro.

“Tienen a unos cabrones en Walmart que ganan lo mismo que yo,” dijo Theriot, añadiendo que está listo para vender su barco y dejar la industria. “Ni siquiera puedo ganarme la vida en mi propia casa [donde él vendía la pesca]. ¿Para qué quiero estar aquí?”

Otra camaronera, Melissa Richard, dueña de una tienda en Hackberry, 48 kilómetros al norte, junto a otra planta de GNL operada por otra empresa, coincidió en que podría dejar el negocio que mantuvo a tres generaciones de su familia. “¿Qué más se supone que debo hacer? Para mí, he llegado a la cima,” declaró Richard al Observer. “Mi sueño era tener mi propia camaronera. Estoy viviendo mi sueño y se está hundiendo.”

Todo este cambio local, según empresas como Venture Global, trae consigo un beneficio global. La empresa cree que el GNL reduce el cambio climático al desplazar a las centrales de carbón. Sin embargo, en los últimos años, el carbón ha sido reemplazado principalmente por energías renovables. Prefieren la energía solar y eólica al gas, incluso mientras la industria del GNL continúa expandiéndose. Mientras tanto, las instalaciones de gas natural, incluyendo las de Venture Global, liberan con frecuencia cantidades masivas de metano, un potente acelerador del cambio climático, el mismo fenómeno que intensifica los huracanes que han asolado esta zona del suroeste de Luisiana.

Venture Global no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para este artículo. Tampoco lo hicieron el presidente del jurado de la policía de la parroquia de Cameron, Ronald Núñez, ni el miembro del jurado de la policía, Magnus McGee, cuyo distrito abarca Cameron.

El último día antes de dejar la costa de Luisiana, conocí a Sherry Peshoff, de 72 años, que vive cerca de la ubicación planificada de la segunda instalación de GNL de Venture y en la misma calle donde se crió.

Peshoff puede recordar el huracán Audrey de 1957, que mató a al menos 500 personas, mas de las que viven hoy en Cameron. Recuerda haber estado dentro de una casa con cientos de personas mientras se desprendían los cimientos; perdió a sus abuelos paternos y a su tío. Aun así, creció aquí pescando camarones con sus hermanos y su padre. “Él nos crió del golfo a los cuatro,” dijo. “Las mismas aguas del golfo que se llevaron a su familia.”

Desde su porche elevado, las instalaciones de Venture Global bloquean casi toda la vista, y la empresa está comprando las propiedades que la rodean. Irse se está volviendo menos una cuestión de si que de cuándo. Una vez que se vaya, espera que la industria que la impulsó tenga que rendir cuentas. “Tengo el presentimiento de que Dios tiene algo preparado para este lugar. Han destruido todas las iglesias. Para mí, esa planta está causando muchos problemas, y para mí, el Señor va a dejar que un gran huracán venga y destruya este lugar.” Antes de irme, le pregunté qué les diría a los residentes del área de Laguna Madre, en el sur de Texas, que comparte una industria camaronera en decadencia y una propensión similar a los huracanes.

“Cameron nunca volverá a ser el mismo,” dijo Peshoff sobre su pequeña porción de la costa de Luisiana. “Y puedes estar seguro de ello: tu ciudad natal tampoco será la misma.”

En Texas, no se espera que Rio Grande LNG exporte gas hasta dentro de un par de años, pero ya están cambiando algunos aspectos de la vida en Port Isabel, la ciudad costera donde crecí.

La carretera estatal 48 cuenta con un nuevo semáforo que dirige los camiones y la maquinaria pesada desde el sitio de Rio Grande LNG, lo que genera congestión vehicular en ambas direcciones por la mañana y al finalizar la jornada. Datos del Departamento de Transporte de Texas adquirido por el Observer muestra que están ocurriendo más accidentes automovilísticos cerca del sitio que antes de que comenzara la construcción hace dos años.

Long Island Village, una pequeña comunidad con campo de golf, habitada principalmente por jubilados, está conectada a Port Isabel mediante un puente giratorio. Dragas y buques que transportan material a la planta de GNL han chocado regularmente con dicho puente, y en uno de esos incidentes se rompió el cable.

En julio, un barco camaronero se hundió en el canal, arrojando al agua a dos personas a bordo. El capitán fue encontrado muerto pocos días después. Era la primera vez que un camaronero de la zona moría en el agua en años. Dos camaroneros locales informaron al Observer que el barco chocó contra una tubería de dragado que extraía sedimentos para expandir el canal de GNL. Portavoces del Puerto de Brownsville y de la Guardia Costera de EE. UU. indicaron al Observer que no tenían conocimiento de que una tubería de dragado fuera la causa. La Guardia rechazó una solicitud bajo la Freedom of Information Act, diciendo que la investigación sigue abierta. Great Lakes Dredging, la empresa que expande el canal, no respondió.

En la ciudad, los residentes de Port Isabel se preguntan qué riesgos conlleva la ubicación de Rio Grande LNG a solo cinco kilómetros de distancia. Una residente, Marta Duran, vive cerca de Port Road, en lo que solía ser el barrio “Palangana” de Port Isabel, a cinco minutos en coche de la planta de GNL. Al final de su calle se encuentra una refinería de petróleo abandonada, desalojada de estructuras y recuperada por la flora autóctona durante décadas.

A pocos kilómetros se encuentra Rio Grande LNG y, al otro lado del canal, el sitio de lanzamiento de SpaceX de Elon Musk. Duran teme que una de las explosiones semifrecuentes de SpaceX pueda provocar una explosión secundaria en la planta de gas. (Una consultora contratada por NextDecade determinó en 2017 que esto era extremadamente improbable, pero eso se basaba en cohetes más pequeños que los que Musk usa hoy.)

Duran ha escuchado a funcionarios locales y a NextDecade hablar de las ventajas que traerá el GNL, pero poco más. “En mi opinión, no se le está dando a la comunidad información completa. Es más como publicidad de los beneficios,” dijo Durán. “No se está hablando de la parte de cómo reaccionar ante una catástrofe, una emergencia comunitaria.”

Duran, trabajadora de salud a domicilio, es miembro de Vecinos para el Bienestar de la Comunidad Costera, una coalición de residentes de Port Isabel que participó en una demanda contra la FERC y NextDecade, la cual logró la revocación de la autorización federal de la empresa en agosto pasado y la obligó a realizar otro análisis ambiental. Sin embargo, en marzo de este año, el mismo tribunal que canceló la aprobación de la FERC la restableció—y la FERC luego publicó la revisión ambiental ordenada por el tribunal y aprobó nuevamente Rio Grande LNG. Vecinos, junto con la ciudad de Port Isabel y otros grupos, solicitaron a la FERC una nueva audiencia en septiembre, alegando que los planes de Rio Grande LNG de agregar más trenes y exportar más gas desde ellos no estaban siendo considerados. La FERC nunca respondió, efectivamente denegando la solicitud.

Para las comunidades más cercanas, el GNL de Río Grande traerá carcinógenos y partículas. La FERC ha dicho que las emisiones no representan una amenaza “significativa,” pero las agencias federales de salud pública dicen que cualquier exposición es peligrosa. En cuanto a las explosiones, NextDecade afirma que cuenta con medidas de seguridad, pero las compañías de gas y la FERC mantienen planes de respuesta de emergencia en secreto, argumentando que una liberación representaría un riesgo para la seguridad.



NextDecade dice que habrá hasta 5,000 empleos de construcción en el pico del proyecto y 250 empleos permanentes. Puestos son cifras significativas para la zona de Laguna Madre, pero la perspectiva de una planta emisora de sustancias cancerígenas a solo un par de millas del único supermercado de Port Isabel, y de que el tráfico de embarcaciones camaroneras o recreativas se detenga rutinariamente para los buques tanque de GNL, hace que lo que vi en Freeport y la parroquia de Cameron parezca un presagio revelador.

Las autoridades de Brownsville y el condado de Cameron siguen apoyando firmemente el proyecto Rio Grande LNG, mientras que las comunidades cercanas al sitio se mantienen en su oposición. Jared Hockema, administrador municipal de Port Isabel, afirmó que las plantas de exportación amenazan las industrias turística y pesquera existentes y que el GNL es una estrategia económica miope.

“Independientemente de lo que pase con estas plantas, sabemos que no estarán allí para siempre. Pero lo que permanecerá para siempre es la Laguna Madre, la Bahía Grande [un gran humedal restaurado] y el Golfo de México… y son enormes motores económicos,” dijo. “Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Se trata de dinero a corto plazo o de un beneficio a largo plazo para la comunidad? ¿Se trata de dinero a corto plazo o de seguridad y salud pública? Para mí, es fácil decidir.”

Sin embargo, la construcción de Rio Grande LNG continúa mientras la compañía se apresura a construir la planta después de años de retrasos legales y burocráticos, y mientras NextDecade intenta asegurar más contratos internacionales para exportar el gas.

“Pienso que solo les interesa los beneficios económicos que los inversionistas van a ganar, sin importar la comunidad,” dijo Durán. “Porque ellos conocen las consecuencias y sin embargo, siguen trabajando en haciendo eso.”

Gaige Davila es un periodista de Port Isabel que cursa una maestría en periodismo de investigación en Arizona State University.